"مستثمرو البحر الأحمر": لوكسمبورج تستأنف رحلاتها إلى مصر 17 أكتوبر

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر، إن شركات سياحة من لوكسمبورج أعلنت تسيير رحلات إلى الغردقة، ومرسى علم وشرم الشيخ، بداية من يوم 17 أكتوبرالمقبل بعد موافقة الحكومة هناك على تسيير رحلات سياحية إلى مصر.

وأضاف فلا، لـ"الوطن"، أن الأهمية الكبرى في عودة تلك الرحلات تكمن في أن لوكسمبورج إحدى دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن تلك الخطوة ستشجع دول كثيرة على استئناف رحلاتها إلى مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن عدد سكان لوكسمبورج قليل فإن سائحيها من ذوي الإنفاق المرتفع.

وأشار إلى أن ألمانيا وهي الدولة الأوربية الأكثر أهمية لمصر سياحيًا لم تقرر إلى الآن استئناف رحلاتها إلى مصر، لافتا إلى وجود اتصالات يومية تتم بين مسؤولي السياحة المصريين ونظرائهم الألمان خاصة بعد زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة، لألمانيا خلال الأيام الماضية، علاوة عن الاتصالات التي يجريها القطاع السياحي الخاص مع الشركات الألمانية؛ لحثهم على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يسافر إليها الألمان خارج أوربا بداية من الشهر المقبل.

وأوضح أن شركات السياحة الألمانية أشادت بالإجراءات الوقائية التي تطبقها مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن ألمانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر، خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وأن مدينة الغردقة باتت واحدة من أكثر المدن التي يفضل الألمان زيارتها، منوها بأن أكثر من 70%من الألمان الذين يزورون مصر يتوجهون إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني أن كل مطارات الجمهورية وعددهم نحو 26 مطار جاهزة حاليا لاستقبال الزوار، وأضاف المصدر أن تلك المطارات قامت بتركيب كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المسافرين كأحد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ومنع انتقاله ما بين المسافرين أو العاملين، فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعي للمسافرين سواء في إنهاء إجراءات السفر أو الوصول أو الانتظار مع الالتزام بكل الإجراءات والضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".