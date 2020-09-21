منتخب مصر لليد في يوم ترفيهي برحلة بحرية لأعماق البحر الأحمر

قضى لاعبو منتخب مصر لليد والجهاز الفني والإداري يوما ترفيهيا في رحلة بحرية لأعماق البحر الأحمر على متن اليخت الملكي وحرصوا على توثيق الرحلة بالصور التذكارية وذلك بعد قضاء تدريبات شاقة بمعسكر الفريق في الفندق السياحي الرياضي بمدينة الغردقة.

واستمر المنتخب الوطني لكرة اليد في استعداداته، لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021‪ بتدريبات بدنية شاقة بصالة الجيم على فترتين صباحية ومسائية وتدريبات بالكرة في الصالة الرياضية المغطاة بالغردقة.

ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران أمس، رغبته منه في رفع المعدل البدني للاعبين بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر والذي يستمر حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح محمد عيد أحد مسؤولي المنتجع والمنسق معسكر المنتخب بالغردقة في تصريحات لـ"الوطن"، أن إدارة الفندق الرياض لمعسكر المنتخب المصري حرصت على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد وذلك بعمل يوم ترفيهي من خلال رحلة بحرية لأعماق البحر الأحمر على متن اليخت الملكي بمدينة الغردقة، لافتا إلى أن لاعبي المنتخب والجهاز الفني مارسوا الغطس والسنوركل في جو ترفيهى تحت إشراف روبرتو جارسيا المدير الفني الإسباني للمنتخب المصري أثنى على مقر إقامة المعسكر التدريبي كما أشاد بمدينة الغردقة وجوها المطمئن والإجراءات الصحية المتبعة.

كان وافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس أكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.