"بيطري الغربية": بدء تحصين 266 ألف رأس ماشية ضد القلاعية

بدأت مديرية الطب البيطري بالغربية في حملة تحصين المواشي في مختلف قرى المحافظة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك من خلال لجان بيطرية تمر على اصحاب المواشي في المنازل الى جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في القرى لتحصين المواشي.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، أن حملة تحصين المواشي من ابقار وجاموس وماعز واغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بدأت منذ أمس، وذلك بانتشار الفرق الطبية البيطرية في مختلف قرى المحافظة للمرور على اصحاب المواشي لتنفيذ عملية التحصين.

موضحا أن الحملة بدأت منذ أمس، ومن المقرر ان تستمر لمدة شهر، وتستهدف تحصين 266 ألف رأس ماشية ما بين أبقار وماعز وجاموس وأغنام، والمديرية بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة عملت حملة توعية مسبقة لتوعية أصحاب المواشي بأهمية التحصين وحثهم على المشاركة والاهتمام بضرورة تحصين رؤوس مواشيهم، ، كما وفرت المديرية كافة الامصال للحملة.