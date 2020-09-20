تحصين 181 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع و"القلاعية"

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه في أول يوم للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أمس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير تحصين 92 ألف و497 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها 57 ألفًا و804 رؤوس أبقار، و28 ألف و517 رأس جاموس، و5986 رأس أغنام، و190 رأس ماعز.

وأشار التقرير أيضًا إلى تحصين 89 ألف و57 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينها 54 ألف و582 رأس أبقار، و28 ألف و303 رأس جاموس، و5982 رأس أغنام، و190 رأس ماعز.

وناشد وزير الزراعة جميع المربين من أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، والتي تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

ولفت إلى توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطرية، وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.