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بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:12 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تبدأ، اليوم السبت، بقرى مركز ومدينة تلا، الحملة القومية الثانية لهذا العام للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، إجراء زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن  المحافظة، للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، نظرًا لأن مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمراض فيروسية ليس لها علاج سوى التحصين، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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