التصديري للكيماويات": 2.8 مليار دولار قيمة صادرات القطاع خلال 7 شهور

قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن القطاع نجح في تصدير المنتجات المصرية لأسواق دول جديدة لأول مرة رغم ظروف جائحه كورونا مثل اسبانيا والأرجنتين، وتوقع ألا تقل صادرات القطاع بنهاية العام الجارى عن 5 مليارات دولار.

وأكد في بيان اليوم أن القطاع يشهد نموا فى العملية التصنيعية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاته مشيرا الى ان صادرات القطاع تمثل نحو 19% من اجمالى الصادرات المصرية فى حين أن اجمالى وارداته لاتزيد عن 15% من اجمالى الواردات المصرية، لافتا إلي أن إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من "يناير- يوليو" من العام الحالي بلغ نحو 2.875 مليار دولار مقابل 3.372 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 15%.

واضاف أن صادرات القطاع بلغت خلال يوليو الماضي نحو 430.02 مليون دولار مقابل 470.84 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح ان "منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط " جاءت فى المرتبة الاولى من حيث حجم الصادرات مسجلة 969.61 مليون دولار و أن صادرات "منتجات الأسمدة" جاءت فى المرتبة الثانية حيث حققت خلال ال7 شهورالأولى من العام ارتفاعا بلغت نسبته نحو2% مسجلة 844 مليون دولار مقابل 744.92 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات"الكيماويات العضوية" بنحو 18% لتبلغ 109.75 مليون دولار مقابل 93.02 مليون دولار، وزادت صادرات "الأحبار والدهانات" بنحو 3% مسجلة 102.76 مليون دولار مقابل 100.01 مليون دولار،كما زادت صادرات"خامات الأفلام" بنحو 7% مسجلة 15 ألف دولار مقابل 14 ألف دولار،و انخفضت صادرات "المنتجات الورقية والكارتون" بنحو 7% مسجلة 287.25 مليون دولار مقابل 307.79 مليون دولار