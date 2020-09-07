فخري الفقي: الكهرباء رقم 6 في ترتيب الصادرات المصرية للخارج

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، إن هناك زيادة كبيرة في انتاج الكهرباء، من خلال الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع بجانب الطاقة المتجددة وتوليد 55 جيجا وات، حيث وصل الإنتاج قبل 6 سنوات 28 جيجا وات.

وأشار "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن مصر كانت تعاني من قطع التيار الكهربائي قبل 6 سنوات، موضحًا أن المشكلة تحولت الآن لفائض في الانتاج، واستهلكنا في الصيف 30 جيجا وات.

وتابع: "كنا في أزمة الآن، نمتلك فائض سيتم تصديره للكثير من الدول"، موضحًا أن الكهرباء في المرتبة السادسة من الصادرات المصرية، بعد تحويلات أموال المصريين بالخارج والسياحة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وقناة السويس.