مصدر: تعذر إحضار مازن الطاهر وشيماء شاكر للمحكمة

قال مصدر مطلع، إنّه تعذر احضار المتهمين مازن الطاهر وشيماء شاكر، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، إذ حددت جلسة اليوم، لمحاكمتهما بتهمة الاعتداء على قيم المجمتع ومبادئه.

وأفاد أمر إحالة المتهمين بأنّهما في شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرا على حساباتهما الإلكترونية، مقاطع مصورة وصور، تضمنت تعديا على المبادئ والقيم، وأتاحا للجميع الاطلاع عليها.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضدهما، وتمكّنت الشرطة من القبض عليهما، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهما ونسبت لهما اتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.