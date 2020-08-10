18 أغسطس.. محاكمة شيماء شاكر بتهمة التعدي على قيم المجتمع

قال المحامى أشرف فرحات، إن المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة 18 أغسطس الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.

وأحالت جهات التحقيق المتهمة شيماء شاكر و"مازن طاهر"، للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1319 لسنة 2020، حسبما أفاد المحامى أشرف فرحات.

وكان المحامى أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها إتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.