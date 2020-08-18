تأجيل محاكمة شيماء شاكر ومازن المميز بتهمة التعدي على القيم لـ1 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة شيماء شاكر، إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق "تيك توك"، وآخر يُدعى "مازن المميز"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة الأول من سبتمبر المقبل، للاطلاع.

وأحالت جهات التحقيق المتهمة شيماء شاكر و"مازن طاهر"، للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1319 لسنة 2020، حسبما أفاد المحامي أشرف فرحات.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة شيماء شاكر، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكّنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها اتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.