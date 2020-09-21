بدء حفل تكريم الفائزين في "رؤية" للفكر المستنير

بدأ قبل قليل حفل تكريم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنّ الحفل يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقام الاحتفالية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت مسابقة ثقافية كبرى حول إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير والتي صدر منها: "فقه الدولة وفقه الجماعة، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، وحماية دور العبادة، والكليات الست".