وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان الفائزين في مسابقة "رؤية" للفكر المستنير

يكرم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، غدا الإثنين، الفائزين في المسابقة البحثية “رؤية” للفكر المستنير، وإعلان المسابقة السنوية الجديدة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن التكريم سيقام بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن الاحتفالية ستقام مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وصحيفة "الجمهورية"، يكرم وزير الأوقاف كذلك الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية لعام 1441هـ – 2020م، في اليوم نفسه والمكان ذاته.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن مسابقة ثقافية كبرى حول إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف والثقافة والتي صدر منها: "فقه الدولة وفقه الجماعة، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، وحماية دور العبادة، والكليات الست".