البابا يعين "تيمون السرياني" راعيا للكنيسة القبطية في لبنان وسوريا

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بتعيين الراهب القمص تيمون السرياني، كاهنا للخدمة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول وراعيا للطائفة القبطية الأرثوذكسية في دولتي لبنان وسوريا.

وقال البابا، في قراره الذي حمل رقم 10 لسنة 2020، إنّه يتم العمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه وهو يوم 14 سبتمبر الحالي.

وكان البابا تواضروس الثاني، استقبل الشهر الماضي، الراهب تيون السرياني برفقة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، والقس فيلوباتير نصر، كاهن رابطة القدس بالقاهرة وزوجته نيللي توفيق، قبل سفرهم إلى لبنان، لبدء الخدمة هناك.

والراهب القس تيمون السرياني، يحسب بحسب عدد من النشطاء الأقباط على ما اصطلح عليه "التيار المستنير داخل الكنيسة"، إلا أنّه سبق وحذّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 2010 من كتاب له باسم "العذراء أمي"، جرى إصلاح بعض ما فيه ثم طُبِع ثانية، إلا أنّ بعض الأخطاء ظلَّت فيه.

ويأتي قرار البابا بعد نحو 5 أشهر من وفاة الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر ناهز 58 عاما، بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت لأكثر من 20 سنة سبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة 15 سنة.