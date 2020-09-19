فيديو.. البابا تواضروس: أصلي من أجل أن تسود المحبة لبنان وتنتهي أزماته

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلمة تحية لأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، معربًا عن مشاركته القلبية للبنان فى الأحداث المؤلمة التى مرت بها.

كما وجه البابا، الشكر للأمينة العامة ثريا بشعلاني المنتهية ولايتها، متمنيًا للأمين العام الجديد الدكتور ميشيل عبسـ الاستمرار فى تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس.

وقال البابا: "اشارك لبنان في المأساة التي تعرض لها، وأصلي من أجل هذا البلد الحبيب، وأن تسود روح المحبة مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، وأن تنتهي كل أزماته وأن يعود للمشاركة ويعود لدوره الحيوي في الشرق الأوسط".

وأضاف البابا: "لبنان بلد الجمال والفن ويضم ثقافات عديدة، ونصلي من أجل السلام وأن تعود الروح الجماعية لبناء بيروت".

وتابع البابا: "رغم ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وامتداده لدول عديدة والذي تسبب في عدم انعقاد الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط إلا أني أصلي من أجل السلام في العالم بسبب الصراعات".

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجهها البابا تواضروس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي انعقد عبر تطبيق "زووم"، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن تعذر انعقاد الجمعية العامة الثانية عشر بسبب جائحة كورونا، بالمقر البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للموارنة في ضيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك الموارنة.