أمام مقاعد فارغة وكاميرات بمنازل 130 متنافسا.. شكل جديد لـEmmy 2020

ظهر حفل توزيع جوائز Emmy Awards لعام 2020، بشكل مختلف أمس، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدّم الفنان الكوميدي جيمي كيمل مع الفنانة جينفر أنيستون، حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس أمام صالة مقاعدها فارغة، بينما تسلم الفائزون جوائزهم من منازلهم، وأرسلت كاميرات لتصوير لمرشحين 130 المتنافسين على الجوائز.

وفازت الفنانة زندايا بأفضل ممثلة عن دورها في "يوفوريا "، متفوقة على لورا ليني بمسلسل "أوزارك" وجينيفر أنيستون مسلسل "ذا مورنينج شو".

بينما فاز جيرمي سترونج بجائزة أفضل ممثل في عمل دارمي، عن دوره في مسلسل Succession.

وفازت كاثرين أوهارا بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي عن دورها Schitt’s Creek، بينما كانت جائزة أفضل ممثل بعمل كوميدي من نصيب يوجين ليفي عن Schitt’s Creek.

من جانبها، قالت خبيرة الجوائز التلفزيونية ليبي هيل: "نعتبر ما يحدث فرصة لا تتكرر لتغيير هذا الواقع وتنظيم حفلة لا تشبه حفلة أخرى".

و"إيمي" جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار التي تقتصر على الإنتاج السينمائي، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية، بينها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس.

تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

الجائزة قدمتها للمرة الأولى أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون التي أنشئت عام 1946 بعد شهر واحد من ميلاد شبكة التلفزيون الأمريكية.