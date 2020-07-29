تحديد موعد حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكيين

حددت نقابة المخرجين الأمريكيين، موعد حفل توزيع جوائزها DGA، ليكون 10 أبريل 2021، أي قبل أسبوعين من حفل توزيع جوائز أوسكار.

وقالت نقابة المخرجين الأمريكيين، إن كل ما يتعلق بالنسخة الـ73 من حفل توزيع الجوائز، بما في ذلك متطلبات التقديم والمكان، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

يذكر أن المخرج البريطاني سام ميندز، حصد جائزة أفضل مخرج عن فيلم "1917"، في الدورة السابقة من جوائز نقابة المخرجين.

وانطلقت جائزة نقابة المخرجين الأمريكيين عام 1938، وتعتبر مؤشرًا قويًا للفائز بجائزة الأوسكار.

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أجلت الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

كما أجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ 73 إلى يوم 11 أبريل 2021، بعدما كان يقام في فبراير من كل عام.

وأيضا أعلنت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية عن تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى يوم 28 فبراير عام 2021، بعدما كان يقام يوم الأحد الأول من شهر يناير.