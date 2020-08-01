تأجيل حفل توزيع جوائز "Gotham" للأفلام المستقلة شهرين بسبب كورونا

تأجل حفل توزيع جوائز "Gotham" لمدة شهرين تقريبًا، ليصبح يوم 11 يناير 2021، بدلًا من 20 نوفمبر 2020.

وتوزع جوائز "Gotham" توزع في حفل يقام سنويا لصناع الأفلام المستقلة، في نيويورك، وتأتي هذه الخطوة بسبب تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما.

وقبل "Gotham"، تمّ تأجيل عدد من أهم الأحداث والمهرجانات الفنية بينها حفل توزيع جوائز أوسكار، بعدما أصبحت نسخته الـ93 يوم 25 أبريل 2021، وتُقام في فبراير من كل عام.

كما أجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ73 إلى يوم 11 أبريل 2021، بعدما كان يُقام في فبراير من كل عام، قبل حفل أوسكار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة هوليود للصحافة الأجنبية، تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز "جولدن جلوب" للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى 28 فبراير عام 2021، بعدما كان يُقام يوم الأحد الأول من شهر يناير.