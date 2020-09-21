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انفوجراف .. التخطيط تنشر "حصاد مرحلة البناء فى 90 يومًا"

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الوطن
12:08 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انفوجرافًا حول تقرير "حصاد مرحلة البناء فى 90 يومًا".وتناول الانفوجراف المنشور الإشارة إلى تعريف تقرير "حصاد مرحلة البناء فى 90 يومًا" والذى يأتى كتقرير ربع سنوى يتضمن حصاد مرحلة البناء فى الدولة خلال مدة 90 يومًا ويتضمن توثيقًا شاملًا لكل المشروعات الاستثمارية التى تم الانتهاء من تنفيذها كل ربع سنة.

 

كما أشار انفوجراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التقرير يتضمن كذلك بيانات عن أهمية كل مشروع، وتكلفته الكلية، وموقعه الجغرافى، وتاريخ البدء والانتهاء من تنفيذه، وصور المشروع.

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