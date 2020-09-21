"البترول": مصر ستتحول لمركز إقليمي لتداول الغاز خلال الفترة المقبلة

قال المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، إن هناك اكتشافا لحقل غاز جديد موجود في النورس الكبرى، سيجرى الإعلان عنه في وقت قريب جدا، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة ستتحول مصر إلى مركز إقليمي كبير لتداول الغاز والبترول، ويعد ذلك نقلة كبيرة للغاية لمصر.

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن هناك أكثر من فائدة تعود على المواطن المصري من استخدام الغاز الطبيعي، وأنه خلال الـ4 سنوات الماضية كان هناك دعم من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع البترول.

وأوضح أن هناك خططاً وضعتها وزارة البترول أدت إلى الوصول لأعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وأنه جرى إيقاف استيراد الغاز المسال، وتم توصيل الغاز لنحو 5.7 مليون منزل خلال الفترة الأخيرة.

وتابع بأن وقف استيراد مصر للغاز المسال وفر 2.5 مليار دولار، وأنه يتم توصيل الغاز إلى مليون و250 ألف منزل سنويا وهذا الرقم كبير للغاية، والآن تم البدء في توصيل الغاز الطبيعي للقرى والنجوع بجانب أن المناطق المحرومة من الغاز الطبيعي مثل الوادي الجديد يتم إرسال غاز مسال لهم ويتم ضخه في شبكة مخصصة لذلك.