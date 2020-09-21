"البترول": اكتشافات الغاز تصب في صالح المواطن والدولة

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الجمعية العامة للشركة القابضة للغاز، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، عقدت اجتماعا بالأمس وكانت فرصة لاستعراض أهم نتائج الأعمال التي تحققت في صناعة الغاز.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لديها صناعة غاز قوية جدا، وشهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في أنشطة صناعة الغاز ويرجع ذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مصر توقفت عن استيراد الغاز المسال في نهاية أغسطس 2018، ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي وأصبح لدينا فائض، والذي تم تصديره للعقود الموقعة، موضحا أن القدرة الإنتاجية لمصر يمكن أن تصل لـ2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، لافتا إلى أن الأسعار في الأسواق العالمية منخفضة.

وأشار إلى أنه من بين التحولات الكبيرة هي عودة بعض الشركات للعمل في مصر للمرة الأولى والبحث عن الغاز في أماكن جديدة مثل شرق المتوسط، خاصة أن تلك المنطقة تعتبر حوضا غازيا كبيرا جدا والاحتمالات به ضخمة.

وأوضح أنهم اكتشفوا بئر غاز في منطقة "نورس الكبرى"، "المفروض البير ده كان هيتقفل لكن في إطار الاستراتيجية الموجودة والتنسيق مع الشركاء الأجانب المنطقة بقت تدي 1.2 مليار قدم مكعب يوميا بعد ما كان هيتقفل"، لافتا إلى أن البئر ليست في المياه العميقة، وجارٍ العمل بتكنولوجيا جديدة تمكن باستخراج الغاز بتكاليف أقل.

وأكد أن الاكتشافات الجديدة تصب في صالح المواطن، حيث جرى توفير 2.5 مليار دولار سنويا بعد التوقف عن استيراد الغاز المسال، إضافة لزيادة استخدامات الغاز وتوصيله للمنازل، حيث جرى توصيل 5.7 مليون مسكن خلال السبع سنوات الماضية بينما جرى التوصيل لـ5.5 مليون مسكن منذ عام 1980 وحتى 2013.