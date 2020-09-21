الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب غرق في ترعة بأسيوط

انتشل فريق من الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، قبل قليل، جثة أحد الأشخاص غرق في إحدى الترع، بناحية "جزيرة أولاد إبراهيم"، التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الإيمان"، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ إلى عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بوجود جثة غريق في ترعة "جزيرة أولاد إبراهيم"، دائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، برفقة الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى "حمادة شحاتة عبد الرحمن مهران"، 30 سنة، مقيم بذات الناحية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى "الإيمان" بمنطقة "الأربعين"، حيث جرى التحفظ عليها في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وبسؤال عدد من الأهالي، أفادوا بأنهم لا يعلمون سبب غرق الشاب، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.