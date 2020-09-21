نصائح لفلاحي البحيرة لحماية أراضيهم من الفيضان المحتمل

فيضان محتمل لنهر النيل، قد يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، حيث أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، استعداداها لمواجهته، وحذرت في بيان لها، المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.

وكانت محافظة البحيرة قد أرسلت منشوراً إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، شددت فيه على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل.

وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

نصائح عدة وجهها حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، للمزارعين في البحيرة تجنبًا لوقوع أي خسائر مادية جراء الفيضان المحتمل، أولها ضرورة أخذ تحذيرات المحافظة على محمل الجد وعدم التهاون في حماية أراضيهم ومواشيهم.

وبالنسبة للفلاحين أصحاب الأراضي المنخفضة، نصح أبو صدام المزارعين بسرعة جمع المحصول الناضج في الأراضي قبل موعد الفيضان المحتمل، وبحسب تصريحاته لـ"الوطن" في حال كان الفلاح قد حصد محصوله ويستعد لزراعة محصول جديد عليه التأني وعدم البدء في الزراعة بالفترة الحالية، لحين مرور الفترة التي حذرت منها المحافظة، بحسب تعبيره.

إحاطة الأرض الزراعية بحواجز رملية حال عدم نضوج الزرع

وفي حال كان الفلاح قد وضع البذور قريبًا ولم ينضج الزرع، ولن يتمكن من إزالة البذور من الأرض، نصح نقيب عام الفلاحين بإحاطة الأرض الزراعية بحواجز رملية كافية لتحول دون وصول مياه الفيضان إلى الأرض قدر المستطاع.

وبالنسبة لأصحاب حظائر المواشي أو الدواجن القريبة من مجرى النهر والقريبة من المناطق المتوقع أن يغمرها الفيضان، عليه نقلها لأماكن أخرى بعيدة عن المناطق المتوقع أنن تغمرها مياه الفيضان حتى لاتحدث خسائر مادية، بحسب قول "أبو صدام".