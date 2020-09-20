محافظة البحيرة: الفيضان يهدد المتعدين على طرح النهر ويجب إخلاؤهم فوراً

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، استعداداها لمواجهة فيضان محتمل لنهر النيل، قد يتسبب في غرق أراضي طرح النهر الموجودة بالمدن الواقعة على فرع رشيد، وحذرت المعتدين على أراضي الدولة، من احتمالات غمر المياه لمنازلهم وحظائر الماشية ومخازن المحاصيل وأقفاص المزارع السمكية، ووجهت بسرعة إخلاء كافة المنشآت المخالفة المقامة على طرح النهر في 6 مدن ومراكز بالمحافظة.

وذكرت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة أن هناك بعض الأراضي تقع بمدن كوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية ورشيد، تقع على نهر النيل، تعدى عليها بعض الأشخاص، سواء بالردم أو البناء أو الزراعة، وقد يتسبب زيادة منسوب المياه في النهر إلى محاصرة تلك المناطق بخطر الغرق، لذا وجب التنبيه والتحذير لاتخاء الإجراءات اللازمة.

وكانت محافظة البحيرة قد أرسلت منشوراً إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، مساء اليوم، شددت فيه على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل، خلال الأيام الثلاثة القادمة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل.

تضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.