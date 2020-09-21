إسكان بورسعيد: انتهينا من الكثير من الوحدات السكنية بالمحافظة

قال المهندس عماد البرشة، مدير مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد، إن المرحلة الثالثة من المشروع السكني بمدينة بورفؤاد، يعد مشروعا سكنيا كبيرا وهاما وموجودا في أرقى مناطق محافظة بورسعيد، مضيفا أن وحدات الجهة الغربية تطل على واجهة، والجهة الشرقية على واجهة أخرى.

وأضاف "البرشة"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهة الشرقية تطل على التفريعة الخاصة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، والجهة الغربية تطل على المجرى الرئيسي لقناة السويس، مؤكدا أن الموقع الجغرافي للمشروع حيوي للغاية من كل الاتجاهات.

وتابع، أن مدينة بورفؤاد تتمتع باهتمام كبير جدا من محافظة بورسعيد، سواء كان من حيث المشروعات التنموية أو من مواقع سياحية، لأن هناك مناطق في مدينة بورفؤاد مسجلة كأماكن ذات طراز معماري متميز، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الكثير من الوحدات السكنية والمرافق.

وأكد "الربشة"، أن هناك تعاونا كبيرا من القوات المسلحة، مما سمح بالبناء بالتوسع الرأسي بدلا من التوسع الأفقي، ببناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 11 دورا، وأن محافظة بورسعيد عدد الشباب بها يصل إلى 60% وهذا يساهم في دعم المحافظة وتبشر بمستقبل يحمل الخير.