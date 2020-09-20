"خطاب": نستهدف إنشاء مليون و250 ألف وحدة في الإسكان الاجتماعي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة كانت تعمل على مشروع الإسكان الاجتماعي بجميع جهات الوزارة التنفيذية، مشددًا على أن هذا المشروع بدأ العمل به منذ شهر يونيو 2014 وحتى الآن.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "extra news"، أن الوزارة نفذت 450 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وجارٍ تنفيذ الآن 250 ألف وحدة أخرى، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي مستهدف إنشاء مليون و250 ألف وحدة سكنية، وهذه الوحدات للفئات البسيطة والأولى بالرعاية.

وأوضح أن الوزارة من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية نفذ 170 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تسكين المواطنين الذي سكنوا هذه المناطق في المناطق الآمنة، مؤكدًا أن مشروع الإسكان الاجتماعي استفاد منه أكثر من مليون أسرة على مدار 13 إعلانا للإسكان.

وتابع: "آخر إعلان للإسكان الاجتماعي كان يشمل 8 مدن جديدة مراد تسكينهم في محافظات الصعيد"، موضحًا أن هناك دعما وتخفيضا بـ60% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى تقسيط ثمن الوحدة على 20 سنة، وأن المدن الجديدة بها فرص عمل للشباب، وهناك محلات تجارية يجرى مزادات لتأجيرها أو شرائها لتكون فرصة عمل أخرى للشباب.

واختتم المتحدث باسم وزارة الإسكان، حديثه قائلًا: "مدن شرق وغرب محافظتي الجيزة والقاهرة بهم 30% من مشروع الإسكان الاجتماعي".