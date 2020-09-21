12 سيارة كسح جديدة استعداداً لموسم الأمطار بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن دعم الوحدات المحلية بعدد 12 سيارة كسح مياه جديدة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020 / 2021، والتوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

وأكد محافظ الدقهلية على رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة استعداداً لموسم الشتاء وهطول الأمطار، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتأكيد مهمات الإغاثة وجاهزيتها، بالتنسيق مع جمعية "الهلال الأحمر" ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وكافة الجهات المختصة، وصولاً إلى "موسم شتاء آمن" للمواطنين.

وأضاف أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة، استعداداً لموسم الشتاء، حيث تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بضرورة رفع أي مخلفات، وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار، مع عمل الصيانات اللازمة لشبكات الصرف الصحي، لاستيعاب مياه الأمطار، إلى جانب مياه الصرف الصحي، مع التأكد من كفاءة أغطية البالوعات.

وأمر "مختار" بتشكيل فرق بكافة الوحدات المحلية، لمتابعة انسيابية صرف مياه الأمطار، والتعامل فوراً مع أي حالات انسداد أو طفح بالشبكات، وإعداد خطط طوارئ بالتنسيق مع كافة الجهات، مؤكداً على قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها في هذا الشأن، وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد في كل من شركة مياه الشرب، والحماية المدنية، ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة.