استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الأمطار بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر، ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها.

كما وجه المحافظ بالتأكد من جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة، وشدد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات والمديريات على مدار الـساعة، لتلقي البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية.

وشدد على ضرورة تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية.

وأمر المحافظ بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية كلٌ في نطاقه.