صيانة وتطهير بالوعات المطر بضواحي بورسعيد

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ببورسعيد، اليوم، استمرار أعمال صيانة وتطهير بالوعات المطر بعدد من مناطق وشوارع الحي استعدادا لموسم الشتاء.

وقام عمال إدارتي المرافق والصرف الصحي بالحي، بأعمال صيانة وتطهير وتجهيز بالوعات المطر بامتداد شارع عبد الرحمن شكري وأمام أبراج بروتكس ومصنعين بالمنطقة ومحيط قوات الأمن المركزي، ومسجد سرحان وحي مبارك، ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء المقبل.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، ضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السيئ.

كما شدد رئيس الحى على استكمال جاهزيه المعدات وماكينات شفط المياه وسيارات الكسح، استعدادا لكافه الاحتمالات بسقوط أمطار غزيرة خلال موسم الشتاء المقبل.