تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بدمياط استعداداً للشتاء

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، بتنفيذ حملة لتطهير وتنظيف وتجربة بالوعات تصريف مياه الأمطار بأحياء قطاع شمال مدينة دمياط، وذلك بمتابعة محمد الشبراوي، نائب رئيس مجلس المدينه لقطاع الشمال.

ويجري حالياً استكمال تطهير كافة بالوعات الأمطار بجميع أنحاء المركز والمدينة، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية والاستعدادات المكثفة لقدوم فصل الشتاء، وتجنب تراكم مياه الأمطار بشوارع وميادين دمياط.