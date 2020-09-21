لليوم الثاني.. الوطنية للتدريب تستكمل برنامج تدريب نواب المحافظين

تستمر الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثالث في فعاليات المرحلة الثانية من برنامج تدريب نواب المحافظين، الذي يستمر لمدة 5 أيام بدأت السبت وتنتهي الخميس المقبل.

ويشارك في البرنامج التدريبي 36 من نواب المحافظين استقبلتهم أمس الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأكد شعراوي أهمية التدريب المستمر لجميع العاملين بالإدارات المحلية من قيادات وموظفين وأشاد بالدور الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن من حيث الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم بما يضمن توافر كفاءات في مختلف التخصصات.

وشدد على أهمية إكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم المواطن.

برنامج تدريب نواب المحافظين جاء تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بدأت مرحلته الأولى في ديسمبر 2019 واستمرت شهرين متتاليين.

وبدأت السبت المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتطرق إلى عدة موضوعات مثل التحول الرقمي والتميز المؤسسي على المستوى المحلي، وقانوني الإدارة المحلية والتعاقدات، وقانون التصالح في مخالفات البناء وأثره على المحليات، وكيفية جذب الاستثمارات إلى المحليات، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات والرقابة على الأداء المحلي، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام.