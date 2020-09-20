اليوم الأول لبرنامج تدريب نواب المحافظين: تبادل خبرات وتجارب

انطلق اليوم المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين في الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقالت راغب، إن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين هو استكمال للتكليف الرئاسي والذي تم تقسيمه على 60 يوما.

وأضافت أن هذه المرحلة ليست تدريب أكثر منه عصف ذهني وتنشيط لنواب المحافظين في إطار تبادل الخبرات، مؤكدة أن التدريب الدائم يكسبهم المهارات الحقيقة وهذا ملموس على الأرض خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب يعد أرقى مكان موجود حاليا، مؤكدا أن هذه هي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لنواب المحافظين ونعتبره نوع من أنواع التنشيط لهم.

وأضاف شعراوي أن هذا البرنامج يعد فرصة للحوار بين نواب المحافظين ولتبادل الآراء والخبرات ونقل التجارب المختلفة بين المحافظات.

وتابع أننا نحاول دائما على تقريب نواب المحافظين من بعض ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها وتقديم كل أوجه الدعم لهم وتوفير ما يساعدهم على النجاح، ومقتنع بفكرة التدريب المستمر لهم.

وأكد شعراوي أنه يستمع لآراء نواب المحافظين باستمرار ولاحظ تواصل وتكامل بينهم وبين المحافظين في كل الملفات، مشيرا إلى أن تجربة نواب المحافظين أكثر من رائعة ويتوقع لهم مستقبل كبير ليس على مستوى العمل المحلي ولكن بشكل عام.

وفي ذات السياق، قال إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة، إن تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب خطوة على الطريق الصحيح لإعداد الكوادر في الجهاز الإداري للدولة، ومن أهم مميزاتها أنها أصبحت إدارة مدرسة مصرية بدأت مصدقيتها في تطوير برامجها.

وأضاف الشهابي أن نواب المحافظين استفادوا من الأكاديمية الوطنية للتدريب في تطوير مهارتنا، ودرسنا فيها بشكل مكثف بعض المهارات العملية التي مكنتنا من مباشرة مهام عملنا من اللحظة الأولى لتولي المسؤولية.

وتابع أن نواب المحافظين لديهم خلفيات علمية ومهنية مختلفة وهنا جاء دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في توحيد هذه المفاهيم حول طبيعة الجهاز الإداري للدولة.

وبدوره، أكد أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب نوع فريد من نوعه في تأهيل الشباب في مصر لتولي المناصب القيادية وهذه الخطوة على الطريق الصحيح في بناء الإنسان المصري.

وأضاف عطا أن نواب المحافظين تعلموا كثيرا في الأكاديمية الوطنية للتدريب منها التعاملات الحكومية والتعامل مع المواطنين وتنمية المهارات بما يتناسب مع مناصبنا.

وتابع أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين هو عبارة عن تبادل للخبرات بين الجميع، ونقل تجاربنا بين المحافظات والمشاكل التي واجهتنا خلال الفترة الماضية وكيفية حلولها.وقال محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، إن فكرة التدريب من الأفكار العملية ومحاولة للإرتقاء بالأداء وتبادل الخبرات وتعميم طريقة التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف خيري، أن جميع نواب المحافظين كله يعمل باستمرار ويحاول تنمية مهاراته وترجمتها على أرض الواقع وكله يعود بالنفع على الدولة والمواطن والأرتقاء بمستوى الخدمات.

وتابع أن أكثر ما يشغل بال الجميع حاليا هو ملف البناء المخالف ونحاول تطبيق القانون والمساواة بين الجميع في الإلتزام، لأن هناك استياء كبير من الملتزمين في البناء من المخالفين لأنهم يشعرون دائما أنهم أخذوا من حقوقهم على مستوى الخدمات.

وأشار خيري إلى أن التواصل بين نواب المحافظين يتم بشكل مستمر والأداء متقارب والملفات التي نعمل عليها واحدة وهناك فروق فردية هي التي تفرق في عملية التنفيذ على الأرض.

يهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.