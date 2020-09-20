وزير التنمية عن تدريب نواب المحافظين: تبادل خبرات ونقل تجارب

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنَّ الأكاديمية الوطنية للتدريب يعد أرقى مكان موجود حاليًا، مؤكّدا أنَّ هذه هي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لنواب المحافظين ونعتبره نوع من أنواع التنشيط لهم.

وأضاف شعراوي، على هامش مشاركته في البرنامج التدريبي لنواب المحافظين، أنَّ هذا البرنامج يعد فرصة للحوار بين نواب المحافظين ولتبادل الآراء والخبرات ونقل التجارب المختلفة بين المحافظات.

وتابع: "نحاول دائمًا على تقريب نواب المحافظين من بعض ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها وتقديم كل أوجه الدعم لهم وتوفير ما يساعدهم على النجاح، ومقتنع بفكرة التدريب المستمر لهم".

وأكد شعراوي، أنَّه يستمع لآراء نواب المحافظين باستمرار ولاحظ تواصل وتكامل بينهم وبين المحافظين في كل الملفات، مشيرا إلى أن تجربة نواب المحافظين أكثر من رائعة ويتوقع لهم مستقبل كبير ليس على مستوى العمل المحلي ولكن بشكل عام.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين هو استكمال للتكليف الرئاسي والذي تم تقسيمه على 60 يوم.

وأضافت أنَّ هذه المرحلة ليست تدريبًا بل عصف ذهني وتنشيط لنواب المحافظين في إطار تبادل الخبرات، مؤكّدة أنَّ التدريب الدائم يكسبهم المهارات الحقيقة وهذا ملموس على الأرض خلال الفترة الماضية.