ضبط سائق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالصعيد

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، تحت إشراف اللواء محمود خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن المنيا، القبض على سائق، لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وتبين من التحريات أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين، بحجة علاقاته وتخفيض رسوم المبالغ المالية المطلوبة لدى الجهات الحكومية، وضُبط المتهم، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وتقدم موظف بمحافظة المنيا ببلاغ لإدارة مباحث الأموال العامة، بقيام شاب بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم سداد الرسوم المستحقة للسيارة الخاصة به بأقل من قيمتها الحقيقية ببعض الجهات الحكومية.

ودلت التحريات على أن المشكو في حقه يعمل سائقًا، ويقيم ببندر المنيا، ويقوم بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة، والزعم بمقدرته على سدادها نيابة عنهم، وبأقل من قيمتها الحقيقية، مدعياً علاقاته ونفوذه بتلك الجهات، ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على 14 ألف جنيه من الشاكي، بزعم سداد الرسوم المستحقة على السيارة الخاصة بجهات حكومية، حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وقدم للشاكى صـورتين ضوئية لخطابين منسوبين لجهات حكومية يتضمنان سداده الرسوم المستحقة على السيارة الخاصة به خلافاً للحقيقة.

وبالإستعلام من الجهات المختصة، تبين عدم صحة الخطابين، وعدم سداد الرسوم المستحقة على سيارة الشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر بحوزته على طلبين فحص فني لمركبة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالي البيانات"، وخطاب منسوب صدوره لإحدى الهيئات، وموجه لإحدى إدارات المرور باسم أحد الأشخاص "مزور بالكامل"، وشهادتين صلاحية لجهاز إطفاء بأسماء أشخاص مختلفة، وغيرها ن السمتندات المزورة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.