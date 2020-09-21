صحة الغربية تبدأ الكشف المبكر على مرض الاعتلال الكلوي

قالت الدكتورة أمنية منصور، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربية، والمنسق العام لحملة 100 مليون صحة، إن محافظة الغربية بدأت بالكشف المبكر عن مرض "الاعتلال الكلوي" ضمن حملة 100 مليون صحة، موضحة أن كلمة الاعتلال الكلوي خطيرة جدا على مستوى مجتمعنا.

وأضافت "منصور"، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك الكثير من الأسر المصرية يعانون من كثرة غسيل الكلي سواء في الألم النفسي أو التكبد المادي، مؤكدة أن الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي يعفي الأسر المصرية من كل الآلام التي يعانون منها.

وتابعت، أنه تم تشكيل 264 فرقة على مستوى محافظة الغربية منهم 61 فرقة متحركة لكي تكون متواجدة في كل الأماكن والتجمعات، وبدأنا بإنزال الرائدات والمثقفات ليقوموا بدورهم والمرور على البيوت لعمل توعية للمواطنين.

ونوهت، أن الفرق تتكون من فردين طبيب، ممرضة، ومدخل للبيانات، وأن كل الحملة تقوم بالإدخال الإلكتروني لكي تكون في سرية تامة وعدم اضطلاع أي شخص على أسرار المريض، وأن الإدخال الإلكتروني للبيانات ساهم في وجود قاعدة بيانات لكل مريض تساهم في سرعة العلاج.