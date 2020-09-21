تبدأ من 12500 جنيه.. كيف تحصل على وحدة بيوجاز مدعمة من البيئة؟

تسعى مؤسسة الطاقة الحيوية التي تم تأسيسها عن طريق وزارة البيئة، لنشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر، عن طريق إِزالة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية نحو تطبيق تكنولوجيا الطاقة الحيوية، كما تقدم المؤسسة الدعم الفني والمالي في مجال الطاقة الحيوية، لخلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية كشركات ناشئة في مجال الطاقة الحيوية بصفة عامة.

وتعد تكنولوجيا البيوجاز والتي تعتمد على التخمر اللا هوائي للمخلفات الصلبة والسائلة من التكنولوجيات المنتشرة في العديد من دول العالم، لمعالجة مخلفات الصرف الصحي ومخلفات المزرعة النباتية والحيوانية والقمامة بطريقة اقتصادية وآمنة صحيًا لحماية البيئة من التلوث مع إنتاج غاز الميثان، كمصدر جديد ومتجدد للطاقة، يساهم إلى حد كبير في ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية كالبترول وأيضًا حماية البيوماس من الحرق المباشر.

وتقدم المؤسسة مشروع البيوجاز المدعم، وهو عبارة عن توفير غاز وسماد عضوي للأرض الزراعية، من خلال تنفيذ وحدة بيوجاز منزلية، وأصغر وحدة بيوجاز تكون بحجم 2 متر مكعب ويتم تغذيتها بعدد 2 إلى 3 مواشي، وتُحدد التكلفة على حسب حجم الوحدة، إذ تبدأ من 12500 جنيه وتصل إلى 18 ألف جنيه، ويختلف السعر طبقًا لحجم الوحدة وعدد الماشية المملوكة، إذ يوفر المشروع دعما على ثمن الوحدة 40% و60%، من خلال قرض يسدد على 5 سنوات بحد أقصى بفائدة 8% ثابتة.

وتستعرض "الوطن" كيفية الحصول على وحدة بيو جاز من صندوق الطاقة الحيوية لتمويل وحدات البيوجاز المنزلية على النحو التالي:

المستندات المطلوبة من الشركات المنفذة

1. الدراسة المالية والفنية المعتمدة وخطاب الاعتماد من مؤسسة الطاقة الحيوية.

2. مستخرج حديث من السحل التجاري برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه.

3. صورة البطاقة الضريبية كاملة + موقف ضريبي حديث من الضرائب يوضح موقف الشركة ضريبيًا.

4. شهادة من التأمينات الاجتماعية.

5. عقد تأسيس الشركة وآخر تعديلات تمت عليه.

6. شهادات بروتستو وإفلاس على أن تكون سلبية.

7. القوائم المالية لآخر عامين للشركة.

8. رخصة مزاولة نشاط الشركة.

9. التعاقد الذي سيتم تمويله.

10. عقد إيجار الشركة.

11. صورة الرقم القومي لمن له حق الاقتراض والتوقيع عن الشركة وكذلك الضامنين.

المستندات المطلوبة من الجمعيات الأهلية

1. الدراسة المالية والفنية المعتمدة وخطاب الاعتماد من مؤسسة الطاقة الحيوية.

2. لائحة النظام الأساسي للجمعية.

3. القوائم المالية لآخر عاملين إضافة لموقف ضريبي وموقف تأميني من المحاسب القانوني للجمعية.

4. خطاب من الجهة الإدارية يفيد بتمتع الجمعية بصفة النفع العام من عدمه وعدم وجود مخالفات مالية وإدارية على الجمعية.

5. شهادات البروتستو والإفلاس سلبية.

6. ترخيص بمزاولة نشاط تمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية للجمعية.

7. عقد إيجار الجمعية يكون مغطي مدة التمويل بالكامل ومثبت تاريخه أو موثق.

8. آخر محضر اجتماع بتشكيل مجلس إدارة الجمعية معتمد من مديرية الشؤون الاجتماعية وآخر محضر اجتماع معتمد من الجهة الإدارية بالموافقة على طلب الحصول على تمويل من الجهاز.

9. صورة الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة.

خطوات التقدم بطلب للحصول على التمويل

1. طلب التمويل والدراسة المائية والفنية يتم تقديمه للمؤسسة.

2. مراجعة مالية وفنية وخطاب اعتماد المؤسسة.

3. تقدم الجهات المستفيدة الأوراق للجهاز بعد استيفاء طلبات الجهاز للإقراض.

4. دراسة الجهة المستفيدة من خلال الجهاز وصدور الموافقة الائتمانية.

5. إعلام الجهة المستفيدة والمؤسسة بالموافقة وشروط وضوابط التعاقد بالجهاز.

6. تعاقد الجهة المستفيدة مع الجهاز وإرسال صورة ضوئية من العقد للمؤسسة بعد توقيعه.

7. إصدار شيك بالدفعة الأولى من المنحة باسم الجهة المستفيدة طبقًا للموافقة الائتمانية.

8. بدء صرف دفعات القرض حسب التعاقد بعد سداد 25% للشركة المنفذة بالمستندات.

9. صرف الدفعة الثانية من المنحة بعد الإنشاء.

10. صرف الدفعة الأخيرة من المنحة بعد التشغيل للوحدة.