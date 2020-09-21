نائب بـ"الشيوخ": ملفات الصعيد والشباب والمرأة على رأس أولويات المجلس

أنهى حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إجراءات استخراج كارنيه العضوية اليوم، حيث التقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، والمستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال مجلس الشيوخ.

وأكد حسانين توفيق، أنّ ملفات الصعيد والشباب والمرأة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس الأولويات خلال الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنّ المجلس سيعمل بصورة متكاملة مع مجلس النواب، لمساندة القيادة السياسية والحكومة لما فيه صالح الوطن.

وأشار توفيق، إلى أنّ قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة في مصر الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في المجالات كافة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ مصر تشهد طفرة في التطور التكنولوجي، لا سيما في ملف التعليم والتعليم العالي، من خلال افتتاح عدد من الجامعات التكنولوجية التي تعد نقلة نوعية كبيرة في مصر، مؤكدا أنّ ذلك سيكون له مردود إيجابي كبير في الفترة المقبلة.