نقيب المأذونين: 250 ألف زواج عرفي بالمدارس والجامعات في 2020

كشف الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، عن أنّ نسبة إجمالي حالات الزواج العرفي بين طلاب المدارس والجامعات ارتفعت بشكل مذهل خلال العامين الماضيين، حتى بلغت 250 ألف حالة بنسبة 18% من إجمالي الحالات الموثقة رسميا، طبقا لآخر الإحصاءات التي رصدتها نقابة المأذونين في 2020.

عامر: تفشي الزواج العرفي خطر كبير يهدد استقرار المجتمع والأسر

وأضاف عامر، لـ"الوطن"، أنّ الزواج العرفي ظاهرة خطيرة تهدد استقرار المجتمع والأسر، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بكل جهودها من خلال وسائل الإعلام، للتأكيد على تأخير سن الزواج أو على الأقل أن يلتزم الراغبون في الزواج بالسن القانونية، وذلك للحد من الزيادة السكانية.

وأوضح نقيب المأذونين، أنّ أزمة كورونا التي أجبرت كثير من الرجال على البقاء في المنزل فترات طويلة، زادت حالات المودة بين رب الأسرة وباقي الأفراد خاصة الزوجة، معللا ذلك بأنّ الزوج لمس الكثير من الصعوبات والمشاكل والأحمال الكثيرة التي تتحملها الزوجة في تربية الأبناء، بينما كان هو لا يعلم عنها الكثير أثناء غيابه عن المنزل فترات طويلة بسبب العمل، أو الخروج للجلوس على المقاهي: "كل ذلك خلق حالة قوية من الشفقة لدى الأزواج تجاه زوجاتهم".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر تقريرا جاء فيه أنّ عدد عقود الزواج سجل تراجعًا كبيرًا، بلغت نسبته 30.1%، تزامنًا مع بدء تفعيل قرار الحكومة إغلاق قاعات الأفراح والنوادي ضمن حزمة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الشهر الذي شهد بداية انتشار فيروس كورونا في مصر.

الإحصاء: 45 ألف عقد زواج خلال مارس 2020

وأوضح تقرير الإحصاء، أنّ عدد عقود الزواج خلال مارس الماضي بلغ 45 ألف عقد مقابل 64.4 ألف عقد خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، كما تراجع عدد إشهادات الطلاق إلى 11.8 ألف إشهاد طلاق خلال مارس 2020، مقابل 16.9 ألف إشهادة طلاق خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه.