مسؤولون سودانيون يبحثون في الإمارات رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

واصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الزيارة التي بدأها يوم أمس للإمارات برفقة وفد وزاري رفيع من بينهم وزير العدل.

وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي إن البرهان سيعقد جلسة مشاورات مع المسؤولين الإماراتيين تتعلق بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.وأضاف البيان أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري سيعقد مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء السودان من الديون لصالح الولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من الكونجرس الموافقة على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن استوفى الشروط اللازمة لذلك.واوضح بومبيو في خطاب وجهه للكونجرس أن الخرطوم أبدت استعدادها لدفع تعويضات مالية لضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام بعد رفع اسم السودان من القائمة.