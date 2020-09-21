"جيروزاليم بوست": قطر أكثر استعدادا للتطبيع مع إسرائيل

أعرب مسؤولون فلسطينيون عن قلقهم من أن قطر قد تكون في طريقها إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قائلين إن مثل هذه الخطوة ستسهل تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط "السلام من أجل الرخاء"، والتي تُعرف أيضًا باسم "صفقة القرن"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الأمريكية.

تفاهمات أمريكية - قطرية لدعمم رؤية "ترامب" حول السلام

وأصدرت الولايات المتحدة وقطر الأسبوع الماضي بيانًا مشتركًا بعد إجراء الحوار الاستراتيجي الثالث بينهما في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري، وسلّط الجانبان الضوء على قوة العلاقات الثنائية، وفرص تعميق التعاون لمنفعة البلدين، واستعراض فرص تعزيز السلام والمستقبل المزدهر للجميع في المنطقة وعلى مواجهة التهديدات الإقليمية.

ووفقًا للبيان، ناقشت الولايات المتحدة وقطر قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك آفاق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو المبين في رؤية الولايات المتحدة للسلام.

مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية: قطر قد تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، إن واشنطن تعتبر قطر دولة خليجية أخرى من المحتمل أن تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

وأفادت وكالة بلومبرج نقلًا عن نائب وكيل وزارة الخارجية تيم ليندركينج: "لدى قطر تاريخ في العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيؤدي في النهاية إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين".

وأضاف: "نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، كل دولة سوف تتقدم بوتيرتها الخاصة في التطبيع، وفقا لمعاييرها الخاصة، لكننا نتطلع إلى أن يحدث ذلك عاجلًا وليس آجلًا".