منصة إلكترونية للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.. كيف تفيد المرضى؟

منصة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية، بالتعاون مع المركز العالمي "uppsala Monitoring Center" المختص بتجميع الآثار العكسية للأدوية عالمياً، أعلنت عنها هيئة الدواء المصرية، اليوم، بعد أن تم وضع الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الدواء المصرية، تسهيلاً لعملية الإبلاغ عن الآثار العكسية.

وقال الدكتور ياسين رجائي، رئيس قطاع الرعاية الصيدلية، إن الهيئة نجحت في تبني استراتيجية ساهمت في وضع مصر على الخريطة العالمية لممارسة اليقظة الدوائية، وتمثلت الإنجازات الإستراتيجية بهذا المجال في المساعدة على مشاركة مصر كعضو في البرنامج العالمي لمتابعة مأمونية المستحضرات الدوائية International drug monitoring التابع لمنظمة الصحة العالمية WHO، والمشاركة في عدة مشروعات خاصة باليقظة الدوائية بالتعاون مع WHO، ومنها وضع معايير لتقييم أداء أنظمة اليقظة الدوائية بمختلف الجهات الرقابية، واختبار البرنامج الإلكتروني الخاص بتجميع الآثار العكسية المبلغ عنها من المرضى.

ما فائدة تلك المنصة؟

الدكتورة غادة نصر الدين، أستاذ المناعة والصحة العامة، بدأت حديثها لـ"الوطن" تعليقا على تلك المنصة بالتأكيد على أن أي دواء له مضاعفات إذا تم إساءة استخدامه أو الإفراط في تناوله، ولا توجد أدوية معينة دون غيرها قد تسبب آثارا جانبية للمريض.

نصر الدين: أي دواء له آثار جانبية حتى لو كانت مسكنات

وتابعت نصر الدين، أنه يجب عدم تناول أي دواء للمرضى إلا بعد استشارة الطبيب المعالج، لأنه وبحسب وصفها، حتى المضادات الحيوية والمسكنات قد تسبب أعراضا جانبية خطيرة تصل إلى القرح في المعدة أو النزيف بالنسبة للمسكنات، أو التسمم وتقليل مناعة ومقاومة الجسم بالنسبة للمضادات الحيوية، ولذلك فإن تلك المنصة من شأنها توعية الجمهور بتلك المخاطر المحتملة.

وأوضحت أستاذ الصحة العامة أن تلك المنصة الإلكترونية قد تكون مهمة في بعض الحالات التي يصعب على المريض الوصول فيها إلى طبيبه وشعوره بأي مضاعفات، هنا يمكنه الحصول على أي معلومات خاصة بالدواء الذي تناوله للتصرف السليم مع الأعراض التي يعانيها والإبلاغ عنها لوضعها في الاعتبار بالنسبة للقائمين على المنصة.

وأكدت نصر الدين أن فترة ظهور الآثار الجانبية للدواء تتوقف على حسب نوعية كل دواء وحسب فترة العلاج، "أصحاب الأمراض المزمنة بتطول فترة العلاج لازم المريض يكون عارف المضاعفات كلها من الأول عشان ميحصلش أي ضرر ليه مع طول فترة الاستخدام"، بحسب تعبيرها.