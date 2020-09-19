عضو "صناعة الدواء": جار إنتاج أول 500 عبوة للقاح كورونا المصري

قال الدكتور محي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس غرفة صناعة الأدوية، إنه جاري الانتهاء من إنتاج 500 عبوة من لقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث بإحدي شركات إنتاج الفاكسينات في مصر، مؤكدأ أن دور اللجنة هو التوفيق بين الصناعة والبحث العلمي في مصر.

وأوضح حافظ في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموضوع جاء من خلال توصيل أكبر مصنع لتصنيع الفاكسينات بغرب القاهرة، مع المركز القومي للبحوث، لافتا إلى أن المصنع لديه القدرة على إنتاج 20 ألف عبوة في الساعة من الفاكسين، وبالتعاون مع أساتذة القومي للبحوث يجرى التطوير للقاح المصري وتم إنتاج أكثرمن بذرة لإنتاج اللقاح، وجار التطبيق على أرض الواقع لإنتاج أكثر من 500 عبوة وتسليمها للمركز القومي للبحوث لبدء التجارب.

وتابع حافظ أن مصر تسير بخطى إيجابية في البحث العلمي، مشيراً إلى أنها بإنتاج اللقاح ستكون لها القدرة على تصنيع أي لقاح ومواجهة أي جائحة ومرض الفترة المقبلة، مؤكداً أن أهم شيء في تقدم الدول هو التوفيق بين البحث العلمي والصناعة، مشيرا إلى أن أكاديمية البحث العلمي نجحت من خلال المركز القومي للبحوث في عزل فيروس كورونا، وتحويله لبذرة من أجل إنتاجه للقاح، موضحاً أن المصنع المكلف بإنتاج اللقاح تكلفته 700 مليون جنيه قبل التعويم.

"القومي للبحوث": 3000 مواطن في المرحلة الثالثة للقاح كورونا

وقال مصدر مسؤول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز القومي أخذ الأسبوع الماضي الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للدواء على بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري المحضر من قبَل علماء المركز القومي بمركز التميز العلمي للفيروسات، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا أخذ الموافقة النهائية من قبَل الهيئة للشركة المنتجة للقاح؛ لبدء التجارب خلال أيام.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه بمجرد أخذ الموافقات سيجرى البدء فورًا في التجارب على المتبرعين بالمرحلتين الأولى 100 متبرع، والثانية 100 متبرع، مشيرًا إلى أنه بمجرد الموافقة ستبدأ الشركة فورًا في تحضير أكثر من 200 عبوة من اللقاح، لبدء التجارب.

وأوضح أن المركز القومي للبحوث انتهى من جميع التجهيزات المتعلقة بالتجارب الإكلينيكة، من خلال تجهيز قوائم المتبرعين واشتراطاتهم والبرنامج الزمني للتجارب، مؤكدًا أن التجارب ستتم في عدد من المستشفيات بالقاهرة التابعة لعدد من الهيئات، وأن من ضمن اشتراطات التجارب إيداع المتبرعين في أحد الأماكن المخصصة للمتابعة الطبية اللازمة ومعرفة النتائج أولًا بأول.

وأكد المصدر أن المركزالقومي للبحوث يسير في طريق عمل التجارب الإكلينيكة لكورونا بشكل علمي مدروس مثل عدد من الدول التي تجري حاليًا التجارب على تحضير اللقاحات ووفقًا لقوانين منظمات الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة قد يصل عمل التجارب على 3000 مواطن، وأنه سيتم تعويض المتبرعين بمبالغ مادية عوضًا عن الفترة التي تجرى فيها التجارب عليهم.