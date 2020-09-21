"الدواء": تدشين منصة إلكترونية للإبلاغ عن الآثار العكسية للعقاقير

قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة استحدثت منصة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي "uppsala Monitoring Center" المختص بتجميع الآثار العكسية للأدوية عالمياً.

وأضاف" الغمراوي" أن مركز اليقظة الصيدلية التابع لهيئة الدواء المصرية، والذي تأسس في ديسمبر عام 2009، قد حمل منذ إنشائه مسؤولية جمع وتقييم وتحليل المعلومات عن سلامة المستحضرات الصيدلية في السوق المصري، وعلى وجه الخصوص الآثار العكسية للأدوية.

من جانبه أكد الدكتور ياسين رجائي، رئيس قطاع الرعاية الصيدلية، أن الهيئة نجحت في تبني استراتيجية ساهمت في وضع مصر على الخريطة العالمية لممارسة اليقظة الدوائية، لافتًا إلى أن الإنجازات الإستراتيجية بهذا المجال تمثلت في المساعدة على مشاركة مصر كعضو في البرنامج العالمي لمتابعة مأمونية المستحضرات الدوائية "International drug monitoring" التابع لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، فضلاً عن المشاركة في عدة مشروعات خاصة باليقظة الدوائية بالتعاون مع "WHO"، ومنها وضع معايير لتقييم أداء أنظمة اليقظة الدوائية بمختلف الجهات الرقابية، واختبار البرنامج الإلكتروني الخاص بتجميع الآثار العكسية المبلغ عنها من المرضى.

وطالبت الهيئة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بإرسال كافة المشكلات التي تتعلق باستخدام الدواء بما يشمل الآثار العكسية، ونقص فاعلية الدواء، والتفاعلات الدوائية، والجرعات الزائدة، وسوء الاستخدام، والأخطاء العلاجية، والاستخدام غير المصرح به، والمشكلات التي تنتج عن استخدام الأدوية المغشوشة، أو عيوب تصنيع المستحضر حرصاً على المتابعة الفعالة والحثيثة لأمان المستحضرات بما يصب في صالح المريض والمواطن المصري.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن ارسال هذه المشكلات عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الدواء المصرية، تسهيلاً لعملية الابلاغ عن الآثار العكسيةhttps://bit.ly/35JJqhj.