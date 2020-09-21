جريمة بدون دم.. سر مقتل عجوز الخليفة على يد جارها

قررت النيابة العامة حبس شاب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جارته المسنة في منطقة الخليفة، عمدًا وسرقة مشغولاتها الذهبية، إذ نجح المتهم في التسلل إلى منزلها وغافلها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وفر هاربًا.

وأفادت تحقيقات المباحث، بأن المتهم اختفى بعد تنفيذ الجريمة في منزل أحد أصدقائه حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه، بعدما ثبت من التحريات ضلوعه في الجريمة، وتبين أنه مسجل خطر.

ودلت التحريات على أن المتهم استغل معرفته بالمجني عليها، وتوجه لزيارتها في منزلها، وقام بكتم أنفاسها حتى الموت، ثم استولى على هاتفها المحمول وكمية من المشغولات الذهبية.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وعلى الفور انتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على الجثة مسجاة على وجهها، ولا توجد بها طعنات.

وأثبت تقرير الطب الشرعي المبدئي، أن القتيلة تعرضت لحالة خنق وكتم أنفاس، فيما أثبتت المعاينة أن الجاني تمكن من سرقة محتويات الشقة، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلاً، وسبق اتهامه في عدد من قضايا التسول والمخدرات والسرقة.

وضُبط الجاني، وبمناقشته، اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه تمكن من الدخول إلى مسرح الجريمة بمعرفة المجني عليها بحجة الاطمئنان عليها، ثم غافلها وتخلص من حياتها، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.