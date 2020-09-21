انتحار شاب بعد مشاجرة مع زوجته في سوهاج

انتحر شاب بدائرة مركز جرجا في سوهاج، اليوم، بشنق نفسه بحبل يتدلى من مروحة السقف بسبب خلافات مع زوجته، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جرحا يفيد بانتحار شاب بقرية خارفة، وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث جرجا، تبين من المعاينة انتحار "محمد. ف. ع" 30 عاما بحبل يتدلى من مروحة بسقف المنزل.

تبين من التحريات نشوب مشاجرة بينه وبين زوجته، قام على أثرها بالانتحار، وتبين أنه دائم الخلافات مع زوجته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.