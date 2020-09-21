تأجيل محاكمة "مازن وشيماء" بتهمة التحريض على الفسق لـ 28 سبتمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، محاكمة المتهمين مازن الطاهر وشيماء شاكر، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة، وإتاحتها للجميع، لجلسة 28 سبتمبر الجاري، لإحضارهما من محبسهما.

وأفاد أمر إحالة المتهمين، بأنهما في شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرا على حساباتهما الإلكترونية، مقاطع مصورة وصوراً، تضمنت تعديا على المبادئ والقيم، وأتاحا للجميع الاطلاع عليها.

سجل حافل من الوقائع، جمع المتهمين سويا في قضيتين، الأولى كانت المتعلقة بالتعدي على المجني عليها منة عبد العزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة للقضية الحالية وهي قضية التحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

أما القضية الأولى المتعلقة بـمنة عبدالعزيز، نسبت النيابة إليهما وآخرين، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.

وفي التحقيقات التي جرت معهما، نفى "مازن" تصوير المجني عليها منة عبدالعزيز بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى "بيشوي"، مؤكدا أن "شيماء" هي التى قامت بالتصوير.

من ناحيتها، قالت "شيماء" في التحقيقات، إنها لم تصور الفيديو ملقية الاتهام على "مازن"، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد سويعات من نشره.

وفي القضية الثانية التى تحمل رقم 1319 لسنة 2020، أحالتهما جهات التحقيق، للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضدهما، وتمكّنت الشرطة من القبض عليهما، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهما ونسبت لهما اتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.