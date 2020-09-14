تأجيل محاكمة مازن وشيماء بتهمة التعدي على قيم المجتمع لـ21 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمين مازن الطاهر وشيماء شاكر، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة، وإتاحتها للجميع، لجلسة 21 سبتمبر الجاري، للمرافعات، مع استمرار حبس المتهمين.

وأفاد أمر إحالة المتهمين أنهما، في غضون شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرا على حساباتهما الإلكترونية، مقاطع مصورة وصور، تضمنت تعديا على المبادئ والقيم، وأتاحا للكافة الاطلاع عليها، وقررت المحكمة الاقتصادية، الجلسة الماضية، التأجيل للغد، لإحضار المتهمين من محبسهما.

سجل حافل من الوقائع، جمع المتهمين سويا في قضيتين، الأولى هي المتعلقة بالتعدي على المجني عليها منة عبد العزيز، داخل غرفة بفندق زوسر بالهرم، مايو الماضي، بالإضافة للقضية الحالية وهي قضية التحريض على الفسق، كل من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

أما القضية الأولى المتعلقة بـ منة عبد العزيز، نسبت النيابة لهما وآخرين، اتهامات هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها.

وفي القضية الثانية التي تحمل رقم 1319 لسنة 2020، أحالتهما جهات التحقيق، للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

كان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضدهما، وتمكّنت الشرطة من القبض عليهما، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهما ونسبت لهما اتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.