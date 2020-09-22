حكاية سقوط قواد وزوجته في الجيزة: الزبون طلع ظابط وقبض علينا

"مكنتش أعرف إن الزبون الأخير ظابط.. ظبطله ميعاد مع مراتي.. وقبض علينا" بهذه التفاصيل روى موظف تفاصيل إلقاء القبض عليه هو وزوجته بتهمة إنشاء شبكة للدعارة، وقال المتهم فى محضر الشرطة أثناء التحقيق معه من قبل ضباط المباحث إنه بدأ في النشاط المنافي للآداب منذ بداية كورونا.

وأضاف المتهم فى التحقيقات، أنه أنشأ صفحة بفيس بوك واتفق مع زوجته للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك بإيهامهم بإجراء علاقات جنسية من خلال الهاتف وكاميرات الويب من خلال شات المحادثة، وأوضح المتهم أن فى بداية الأمر جمعنا أموال من خلال تحويل كروت الشحن تجاوزت قيمتها 5 آلاف جنيه خلال شهر ونصف.

وقال المتهم: "تطورت شبكتنا في توصيل زوجتي إلى الشقق مقابل الزواج العرفي من آخر مقابل 60 ألف جنيه لمدة 3 أيام، وقمت بشراء سيارة للانتقال فيها، وكشف المتهم أثناء التحقيق معه: "مكنتش أعرف إن آخر زبون ظابط مباحث.. واتفقت معاه يقابل مراتي عندي فى الشقة فقبض علينا".

وأشار المتهم فى التحقيقات إلى أنه تم ضبطه متلبسا بالإضافة إلى صفحات تم إنشاؤها على السوشيال ميديا وأنهى اعترافه أنه عقد زواج عرفي مع المتهمة الثانية للهروب من القانون إذا تم ضبطه، وضبط بحوزته عدة عقود عرفية تم كتابتها بواسطة محام بمحافظة الدقهلية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، رصدت وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته إحدى السيدات مقيمة بالجيزة،"متزوجها عرفيا " حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وبمواجهتهما أقرّ المتهم الأول بتسهيل واستغلال المتهمه الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه لمدة أسبوع.

وأضاف المتهم الأول، أنه أنشأ تلك المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وعثر بحوزتهما على "2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة تؤكد نشاطهما – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي".

وبعرض المتهم وزوجته على قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، أمر بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.