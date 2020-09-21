"يعرض زوجته بـ3 آلاف على راغبي المتعة".. تفاصيل سقوط قواد في الجيزة

"3 آلاف جنيه فى الساعة".. هذا المبلغ كان تسعيرة قواد لراغبي المتعة مع زوجته وعدد من الفتيات، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يعرض صورة زوجته وعدد من الفتيات عن طريق صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومقطع فيديوهات ساخنة لهن ويضع تسعيرة لممارسة الرذيلة الجماعية مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة.

وتمكنت القوات من تحديد مكان بث الصفحة، وألقى القبض على المتهم فى محيط منطقة الجيزة، وتبين أنه يقوم أيضا بتزويج الفتيات بعقود عرفى لراغبي المتعة الحرام مقابل 21 ألف جنيه فى الأسبوع، كما تمكنت القوات من ضبط زوجة المتهم وسيدتين، أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب داخل شقة المتهم الرئيسي.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن بداية الواقعة كانت برصد الأجهزة الأمنية شاب "قواد"، يستغل زوجته وعددا من السيدات في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتمكن رجال الأمن من تحديد موقع بث تلك الصفحات، وجرى ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذه الجرائم.

وبمواجهة المذكور اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن، وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال المتهم إنه كان يعرض زوجته فى الساعة بـ3 آلاف جنيه على راغبى المتعة الحرام وأيضا الفتيات بالإضافة إلى زواجها عرفيا لفترة زمنية محددة تصل إلى أسبوع مقابل 21 ألف جنيه.

وجرى ضبط زوجته وسيدتين وشاب أثناء ممارسة الرذيلة في شقة المتهم، وعقود زواج عرفي.

وتم عرضهم على جهات التحقيقات المختصة التى قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسهم لمدة 15 يوما ومن المقرر إحالتهم للمحاكمة الجنائية خلال الأيام المقبلة.