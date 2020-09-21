"المصري للدراسات": العلاقات بين قطر وإسرائيل جزء من ضياع قضية فلسطين

قال محمود بسيوني الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجي، إن العلاقات القطرية الإسرائيلية هي جزء من ضياع القضية الفلسطينية، وتصعيب الأمور على الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي.

وأضاف "بسيوني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قطر دلست خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وحاولت المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ووضعت الفلسطينيين في موقع صعب جدا، من خلال علاقاتها مع الإسرائيليين.

وتابع أن أمير قطر السابق، كان يدفع أموالا لبناء مستوطنات إسرائيلية، ويدفع أموالا وتبرعات لصندوق المتقاعدين العسكريين في إسرائيل، وهو ما يدل على العلاقات بين الدولتين، والتقارب الشديد بينهم.

وشدد على أن العلاقات القطرية الإسرائيلية ليست وليدة اليوم، وإنما علاقات وطيدة منذ فترة طويلة جدا.