قيادي بحركة "فتح" يكشف العلاقة المشبوهة بين قطر وإسرائيل

قال أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، إن قطر لديها علاقات مع إسرائيل منذ عام 1994 حين تم تنفيذ اتفاق أوسلو، فالأمر لم يتوقف على المكتب التجاري، الذي تم إغلاقة في وقت لاحق، لكنها علاقة متواصلة منذ هذا الوقت، موضحًا أن قطر تنفذ الرؤية الأمريكية الإسرائيلية، عن طريق التفرقة بين الفصائل الفلسطينية بالمال القطري.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "ten"، أن السفير القطري محمد العمادي في فلسطين، يُطلق عليه الفلسطينيون "المندوب السامي القطري"، وذلك لدعمه الدائم للاحتلال الإسرائيلي، متوقعًا أن يتم تنفيذ صفقة القرن عن طريق عدة دول عربية من ضمنها قطر، واصفًا إياها بـ"عراب" هذه الصفقة.

وأشار القيادي بحركة فتح، إلى أن الإعلام القطري يقوم بتجميل العمل السياسي لقطر، وعلى رأسها منصة الجزيرة، كما أن الإعلام القطري الموجه، سيضخم أي شيء آخر، ويفتح أبواقه على دول عربية لتغيب البعض عن سياسات قطر، مؤكدًا أن منصات الدوحة حذفت تسريب لحاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني، يتحدث عن أن قطر لم تنفذ أي شيء في المنطقة إلا بموافقة أمريكا وإسرائيل.